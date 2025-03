Tottenham wskazał następcę Heung-min Sona. Klub zarzucił sieci na skrzydłowego

SFSI / Alamy Na zdjęciu: Heung-min Son

Antoine Semenyo kandydatem na następcę Sona

Tottenham Hotspur po rozczarowującym sezonie planuje znaczące zmiany w składzie, a jednym z kluczowych celów jest pozyskanie skrzydłowego. Choć Heung-min Son nadal pozostaje jednym z najlepszych zawodników drużyny, niepewność co do jego przyszłości sprawia, że Spurs chcą przygotować się na życie po swoim kapitanie.

Koreańczyk ma kontrakt obowiązujący do połowy 2026 roku, ale wiele wskazuje na to, że zdecyduje się na transfer już tego lata. Tottenham nie chce być zaskoczony, dlatego intensywnie szuka gracza, który mógłby pomóc wypełnić lukę po 32-latku. Według serwisu Fichajes.com, klub z północnego Londynu wyraził zainteresowanie pozyskaniem Antoine’a Semenyo z AFC Bournemouth.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Skrzydłowy reprezentacji Ghany dołączył do zespołu z Vitality Stadium w styczniu 2023 roku z Bristol City. W tym sezonie zdobył już dziewięć bramek i zanotował sześć asyst w 32 występach. 25-latek wyróżnia się znakomitym dryblingiem, co sprawia, że jest wysoko ceniony przez sztab Tottenhamu. Co więcej, jego potencjał do dalszego rozwoju oraz stosunkowo przystępna cena mogą sprawić, że będzie to bardziej budżetowa opcja. Portal Transfermakrt.de wycenia Semenyo na kwotę 35 mln euro.