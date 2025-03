Tottenham Hotspur wskazał cel transferowy. Padła konkretna kwota

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Antoine Semenyo na celowniku Tottenhamu

Tottenham Hotspur jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Antoine’a Semenyo z AFC Bournemouth. 25-letni reprezentant Ghany prezentuje solidną formę na poziomie Premier League. W 26 spotkaniach zdobył siedem bramek i dołożył cztery asysty. Zgodnie z informacjami serwisu “Fichajes”, zawodnik jest wyceniany na 60 milionów euro.

Co istotne, Semenyo w ostatnich tygodniach był także łączony z Arsenalem oraz Newcastle United, co sprawia, że sytuacja staje się bardziej skomplikowana dla Tottenhamu. Klub z północnego Londynu będzie zmuszony do licytacji, co może podnieść ostateczną cenę transferu. Okazuje się jednak, że pozyskanie jednej z gwiazd Bournemouth będzie skomplikowane.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nie jest też tajemnicą, iż sam Semenyo chce dołączyć do większego klubu, a jeśli zainteresowanie ze strony Tottenhamu okaże się konkretne, może to skusić go do zmiany barw. Dodajmy, że Ghańczyk jest związany z klubem z Vitality Stadium do końca czerwca 2029 roku. Przed dołączeniem do Bournemouth w styczniu 2023 roku, Semenyo występował m.in. w Bristol City, Sunderlandzie oraz Newport County.

Tottenham to jedno z największych rozczarowań obecnego sezonu Premier League. Pod wodzą Ange Postecoglou Spurs zajmują dopiero 13. miejsce, co zdecydowanie odbiega od oczekiwań kibiców.

Quiz: Odgadnij piłkarza

Guess the Game

Zgadnij o jakim piłkarzu mowa? 1. Polski piłkarz urodzony w Tczewie. 2. 3. 4. 5. 6. Zgadnij

Chcesz grać dalej? Kliknij tutaj