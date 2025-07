Tottenham chce pomocnika Bayernu Monachium. Szykuje się powrót do Premier League

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Joao Palhinha może wrócić do Premier League

Tottenham Hotspur poważnie zaangażował się w rozmowy w sprawie transferu Joao Palhinhy z Bayernu Monachium. Triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Europy nie tylko prowadzą zaawansowane negocjacje z mistrzem Niemiec, ale też intensywnie rozmawiają z otoczeniem zawodnika. 30-letni Portugalczyk coraz wyraźniej sygnalizuje chęć zmiany klub po rozczarowującym początku przygody z bawarskim gigantem.

Palhinha dołączył na Allianz Arenę z dużymi nadziejami po imponującym okresie gry w Fulham zeszłego roku za 51 milionów euro. Jednak po przenosinach do Niemiec nie zdołał wywalczyć sobie pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce. Vincent Kompany nie widzi w nim zawodnika pierwszego wyboru, co tylko pogłębiło frustrację defensywnego pomocnika.

Władze Tottenhamu rozważają wypożyczenie Portugalczyka z opcją wykupu. Choć wiele może się jeszcze wydarzyć, wszystko wskazuje na to, że Palhinha znalazł się na zakręcie kariery i to klub z północnego Londynu może dać mu szansę na nowy początek. W poprzednim sezonie zdołał rozegrać zaledwie 25 meczów we wszystkich rozgrywkach. Warto dodać, że jest związany umową w stolicy Bawarii do czerwca 2028 roku. Na Półwyspie Iberyjskim reprezentował barwy Sportingu Lizbona, Bragi, Moreirensy i Belenenses.