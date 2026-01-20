Liverpool poszukuje następcę Virgila van Dijka. Jak się okazuje, wybór The Reds padł na Micky'ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur. Holender jest też na radarze Realu Madryt - przekazuje "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Micky van de Ven wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool znajduje się w trudnej sytuacji. Mistrzowie Anglii wydali latem fortunę na wzmocnienie. Nowi zawodnicy jednak nie poszli w parze z wynikami i zespół spisuje się poniżej oczekiwań. Na dodatek dotychczasowe gwiazdy mają już swoje lata na karku, więc władze z Anfield Road rozglądają się za ich następcami. Tak jest właśnie z Virgilem van Dijkiem.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Liverpool wytypował już następcę holenderskiego defensora. Trop mistrzów Premier League prowadzi do ligowego rywala. W kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur. Defensor Kogutów zatem może zastąpić swojego rodaka na Anfield Road.

Transfer Micky’ego van de Vena będzie jednak trudny do zrealizowania. Liverpool nie jest bowiem jedynym wielkim zespołem, który ma na oku gwiazdę Tottenhamu Hotspur. Holender również znajduje się na celowniku Realu Madryt. Czas pokaże, który z tych zespołów finalnie wygra rywalizację o czołowego stopera Premier League.

Mivky van de Ven w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Holandii może się pochwalić znakomitą formą strzelecką. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców.