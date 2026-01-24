Aston Villa znalazła następcę Emiliano Martineza. Trzeba wyłożyć 30 mln

Aston Villa przygotowuje się na możliwe rozstanie z Emiliano Martínezem - donosi serwis TEAMtalk. Klub z Birmingham ma na swojej liście życzeń dwóch kandydatów.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

James Trafford i Diogo Costa

Emiliano Martinez od dłuższego czasu jest jednym z liderów Aston Villi. Argentyński bramkarz w obecnym sezonie Premier League rozegrał osiemnaście spotkań i zachował pięć czystych kont. Swoją postawą pomaga zespołowi, który obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

Mimo to przyszłość doświadczonego golkipera nie jest przesądzona. Już wcześniej był blisko transferu do Manchesteru United, a ostatnio pojawił się nowy kierunek. Według doniesień rozmowy z otoczeniem zawodnika prowadzi Inter Mediolan.

W związku z tym Aston Villa wytypowała dwóch kandydatów na następcę. Są nimi James Trafford z Manchesteru City oraz Diogo Costa z FC Porto. Obaj mieliby zapewnić spokój i jakość między słupkami na lata.

Problem w tym, że Obywatele nie planują rozstawać się z 23-latkiem, ponieważ uważają go za wartościowego rezerwowego, nawet jeśli obecnie pozostaje w cieniu Gianluigiego Donnarummy.

Ewentualny transfer musiałby opiewać na kwotę w okolicach 30 milionów funtów. Wypożyczenie nie wchodzi w grę, a sprzedaż byłaby możliwa tylko przy wyraźnym nacisku ze strony piłkarza. Sytuację młodego bramkarza monitorują także Newcastle oraz Tottenham.

Z kolei Portugalczyk przez całe życie występował w barwach Smoków, a jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku. Nie wiadomo więc, czy golkiper byłby chętny na odejście.

