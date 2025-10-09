Tonali skomentował możliwy transfer do Juventusu

Sandro Tonali otworzył drzwi do ewentualnego powrotu do Włoch. Pomocnik Newcastle, cytowany przez „Vivo Azzurro”, przyznał, że nie zamyka się na transfer do Serie A, co rozbudziło spekulacje o zainteresowaniu Juventusu i Milanu.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tonali o przyszłości: „Nie zamykam drzwi przed Włochami”

Sandro Tonali nie ukrywa, że jego kariera może w przyszłości ponownie zaprowadzić go do Serie A. Wypowiedzi zawodnika Newcastle United ze zgrupowania reprezentacji Włoch wzbudziły duże emocje, szczególnie po tym, jak włoskie media poinformowały o spotkaniu jego agenta Giuseppe Riso z przedstawicielami Juventusu.

– Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Zawsze powtarzam, że wszystko jest możliwe. Nie zamykam drzwi przed Włochami, to mój kraj – powiedział Tonali w rozmowie z „Vivo Azzurro”. – Może nie teraz, bo w Newcastle znalazłem równowagę, ale włoska liga staje się coraz ciekawsza i coraz silniejsza.

Słowa pomocnika zostały odebrane jako wyraźny sygnał, że nie wyklucza powrotu do ojczyzny. Juventus, który szuka lidera środka pola, obserwuje jego sytuację od miesięcy. Z kolei w Milanie wielu kibiców wciąż marzy o powrocie zawodnika, który w 2023 roku został sprzedany do Premier League za około 59 milionów euro.

Powrót Tonalego do Serie A nie byłby jednak prosty. Newcastle, które zainwestowało w niego 70 milionów euro, nie planuje sprzedaży, a sam piłkarz ma kontrakt ważny do czerwca 2028 roku. Zarabia 7 milionów euro rocznie plus 2 miliony w bonusach, co stanowi duże wyzwanie finansowe dla włoskich klubów.

Choć na razie deklaruje spokój i skupienie na grze w Anglii, jego słowa jasno sugerują, że powrót do Serie A pozostaje możliwy. Juventus i Milan już teraz uważnie śledzą rozwój sytuacji, licząc, że w przyszłości uda się sprowadzić go z powrotem do Włoch.

Zobacz również: Bernardo Silva na celowniku gigantów. Rozpoczęto rozmowy