Tonali rozchwytywany. Giganci oferują 100 mln euro

15:51, 29. marca 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Sandro Tonali przyciąga uwagę największych klubów Premier League po znakomitych występach w tym sezonie. Według Matteo Moretto walka o pomocnika Newcastle może przerodzić się w kosztowny pojedynek gigantów.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Manchester United i Manchester City naciskają na transfer Tonalego

Sandro Tonali odegrał kluczową rolę w meczu z Irlandią Północną i poprowadził Włochy do ważnego zwycięstwa. Najpierw zdobył bramkę po precyzyjnym strzale, a później asystował przy trafieniu Moise Keana. To tylko potwierdzenie jego znakomitego sezonu.

Jego forma nie umknęła Manchesterowi United, który uczynił go głównym celem transferowym. Klub planuje przebudowę środka pola, a odejście Casemiro do MLS wydaje się przesądzone. Tonali znajduje się na szczycie listy życzeń i temat transferu nabiera tempa.

W wyścigu uczestniczy także Manchester City, który analizuje swoją sytuację kadrową. Możliwe odejścia Bernardo Silvy oraz zainteresowanie Rodrim ze strony Realu Madryt wymuszają reakcję. Profil Tonalego odpowiada wymaganiom Pepa Guardioli i wzbudza duże zainteresowanie.

Newcastle nie zamierza jednak łatwo oddać swojego zawodnika. Klub wycenił pomocnika na około 100 milionów euro, co zapowiada wyjątkowo kosztowną rywalizację. Angielski pojedynek może osiągnąć ogromne rozmiary i przyciąga uwagę całego rynku.

Sytuację obserwują także inne kluby, w tym Juventus, który od lat śledzi rozwój piłkarza. Powrót do Serie A pozostaje jednak trudny ze względu na skalę finansową operacji. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Tonalego rozstrzygnie się między angielskimi potęgami.

