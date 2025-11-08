Tonali opuści Newcastle?! Marzy o transferze do tego klubu

Sandro Tonali, choć opuścił AC Milan, wciąż marzy o powrocie do mediolańskiego klubu. Gianluca Di Marzio zdradził, że decyzja o transferze do Newcastle została podjęta wbrew jego woli.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Sandro Tonali marzy o powrocie do Milanu

Sandro Tonali latem 2023 roku został bohaterem głośnego transferu. Za kwotę ponad 60 milionów euro dołączył do Newcastle. Warto dodać, że decyzja o zmianie klubu została podjęta wbrew jego woli, ponieważ pomocnik nie chciał odchodzić z AC Milanu. Jednak sytuacja finansowa i potrzeba zarobku przesądziły o sprzedaży ówczesnej gwiazdy Rossonerich.

Co jakiś czas w mediach z Półwyspu Apenińskiego pojawiają się plotki łączące Tonaliego z powrotem do Włoch. Ostatnio nt. piłkarza wypowiedział się znany dziennikarz Gianluca Di Marzio. Jego zdaniem 25-latek wciąż marzy, że pewnego dnia wróci do Milanu.

– W głębi duszy Sandro Tonali wciąż marzy o powrocie do Milanu. Odszedł wbrew własnej woli. To była decyzja klubu i nie czuł, że może odmówić, gdy nadeszła oferta z Newcastle. On nie chce wracać do Włoch, chce wrócić do Milanu – powiedział Gianluca Di Marzio.

Tonali miał trudny start w Premier League ze względu na zawieszenie. Dlatego jak na razie ma na swoim koncie tylko 71 spotkań w barwach Newcastle, w których zdobył 7 goli i zanotował 6 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.