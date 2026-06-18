Alonso rozpoczął przebudowę Chelsea. Najpierw bramkarz za 60 mln euro

Diogo Costa znalazł się na radarze Chelsea. Według informacji „Daily Mirror” londyński klub rozważa pozyskanie bramkarza FC Porto, który mógłby na lata rozwiązać problem obsady pozycji między słupkami.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Alonso

Chelsea analizuje rynek bramkarzy

Diogo Costa od kilku lat jest łączony z czołowymi europejskimi klubami. Reprezentant Portugalii regularnie zbiera dobre recenzje za występy w Porto i Lidze Mistrzów, a teraz jego sytuację uważnie monitoruje Chelsea.

Według „Daily Mirror” klub ze Stamford Bridge rozważa przeprowadzenie transferu podczas letniego okienka. W Londynie nie są w pełni przekonani do obecnej obsady bramki. Roberto Sanchez nie przekonał do siebie w pełni klubowych władz.

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Dodatkowo niepewna pozostaje przyszłość Filipa Jorgensena. Jak informowało wcześniej FourFourTwo, bramkarz miał poprosić o zgodę na odejście po problemach z regularną grą. Jeśli do transferu rzeczywiście dojdzie, Chelsea może przyspieszyć działania na rynku.

Costa uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych bramkarzy swojego pokolenia. Oprócz skutecznej gry na linii bramkowej dobrze radzi sobie z wyprowadzaniem piłki i grą pod pressingiem. To cechy szczególnie cenione przez współczesnych trenerów, którzy oczekują od golkiperów aktywnego udziału w budowaniu akcji.

Pozyskanie Portugalczyka nie będzie jednak łatwe. Według doniesień jego klauzula odstępnego może wynosić około 60 milionów euro, a wycena zawodnika oscyluje w granicach 51 milionów funtów. Chelsea musi więc zdecydować, czy przeznaczenie tak dużych środków na bramkarza jest obecnie priorytetem.