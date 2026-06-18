Alonso rozpoczął przebudowę Chelsea. Najpierw bramkarz za 60 mln euro

Chelsea analizuje rynek bramkarzy
Diogo Costa od kilku lat jest łączony z czołowymi europejskimi klubami. Reprezentant Portugalii regularnie zbiera dobre recenzje za występy w Porto i Lidze Mistrzów, a teraz jego sytuację uważnie monitoruje Chelsea.
Według „Daily Mirror” klub ze Stamford Bridge rozważa przeprowadzenie transferu podczas letniego okienka. W Londynie nie są w pełni przekonani do obecnej obsady bramki. Roberto Sanchez nie przekonał do siebie w pełni klubowych władz.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Dodatkowo niepewna pozostaje przyszłość Filipa Jorgensena. Jak informowało wcześniej FourFourTwo, bramkarz miał poprosić o zgodę na odejście po problemach z regularną grą. Jeśli do transferu rzeczywiście dojdzie, Chelsea może przyspieszyć działania na rynku.
Costa uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych bramkarzy swojego pokolenia. Oprócz skutecznej gry na linii bramkowej dobrze radzi sobie z wyprowadzaniem piłki i grą pod pressingiem. To cechy szczególnie cenione przez współczesnych trenerów, którzy oczekują od golkiperów aktywnego udziału w budowaniu akcji.
Pozyskanie Portugalczyka nie będzie jednak łatwe. Według doniesień jego klauzula odstępnego może wynosić około 60 milionów euro, a wycena zawodnika oscyluje w granicach 51 milionów funtów. Chelsea musi więc zdecydować, czy przeznaczenie tak dużych środków na bramkarza jest obecnie priorytetem.