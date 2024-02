IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford mógłby trafić do Tottenhamu

Trudny sezon dla Rashforda w Manchesterze United

Spekulacje o przyszłości zawodnika

Tottenham byłby idealnym miejscem dla Rashforda

Marcus Rashford przeżywa trudny okres po tym, jak w poprzednim sezonie wydawało się, że wreszcie wszedł na wyższy poziom w Manchesterze United. Mimo strzelenia bramki w wygranym meczu 4:3 z Wolverhampton w czwartek, napastnik ma na swoim koncie dopiero pięć goli w sezonie w 27 meczach. 26-letni piłkarz znalazł się również w centrum uwagi z powodu problemów pozasportowych, co również zakłóciło jego i tak burzliwy sezon na Old Trafford.

Mimo że Rashford zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Man Utd latem, wiążąc się z klubem do 2028 roku, ostatnio pojawiły się spekulacje na temat możliwej przeprowadzki. Według nich napastnik może trafić do Paris Saint-Germain lub Arsenalu.

Jednak w oczach byłego napastnika Premier League, Stana Collymore’a, to Tottenham mógłby być idealnym wyborem dla Rashforda. – Wiem, że było dużo spekulacji o Arsenalu i to może być dobry wybór. Musi trafić do klubu, gdzie menedżer ma stabilną pozycję i nie odejdzie w najbliższym czasie. Jeśli znajdzie się pod wodzą Mikela Artety to będzie dobrze, ale myślę, że Ange Postecoglou mógłby zdziałać dla niego cuda – przyznał w rozmowie z CaughtOffSide.

