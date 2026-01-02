Ter Stegen blisko odejścia z Barcelony. Jedna kwestia blokuje transfer

Marc Andre Ter Stegen analizuje możliwe scenariusze na drugą część sezonu. W tle pojawia się opcja wypożyczenia do Girony, ale kluczową barierą pozostają kwestie finansowe i wysoka pensja bramkarza.

Barcelona i Ter Stegen szukają najlepszego scenariusza przed mundialem

Marc Andre Ter Stegen od początku sezonu jasno komunikuje swoje stanowisko. Chce zostać w Barcelonie i wypełnić kontrakt obowiązujący do 2028 roku. Nawet po operacji kręgosłupa i kilku miesiącach przerwy nie brał pod uwagę odejścia z powodów osobistych. Dla niego życie poza Katalonią nie jest opcją, niezależnie od sportowych trudności.

Sytuacja sportowa jest jednak daleka od komfortowej. Ter Stegen wrócił do zdrowia w grudniu, ale w hierarchii bramkarzy pozostaje za Joanem Garcią, który cieszy się pełnym zaufaniem Flicka. Dodatkowo Niemiec musi rywalizować o rolę rezerwowego, co jeszcze bardziej ogranicza jego perspektywy gry. Oferty z Premier League czy Turcji nie są przez niego nawet rozważane.

W tym kontekście pojawiła się opcja wypożyczenia do Girony do końca sezonu. Sportowo oznaczałoby to regularne występy i pozostanie blisko Barcelony. Problemem są jednak finanse, bo Girona musiałaby najpierw dokonać sprzedaży, by przejąć część wysokiego wynagrodzenia bramkarza. Bez tego zgoda Blaugrany nie wchodzi w grę.

Kluczowy jest jednak plan reprezentacyjny. Ter Stegen od dawna ustala szczegóły z Niemiecką Federacją i Julianem Nagelsmannem w kontekście mundialu. Zakładał grę w Superpucharze i Pucharze Krola oraz sporadyczne występy ligowe. Ten plan już się chwieje, bo Flick zdecydował, że w Arabii Saudyjskiej numerem jeden będzie Joan Garcia, dlatego jego odejście wydaje się jedyną opcją.

