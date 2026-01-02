Inter chce byłego piłkarza Barcelony. Ma zastąpić Dumfriesa

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Joao Cancelo blisko wypożyczenia do Interu Mediolan

Inter Mediolan w listopadzie po przerwie reprezentacyjnej nie mógł skorzystać z usług Denzela Dumfriesa. Holender doznał kontuzji stawu skokowego, przez co musiał przejść operację. Rehabilitacja zawodnika potrwa kilka miesięcy, a na boisko wróci pod koniec lutego bądź najpóźniej na początku marca. Pod jego nieobecność miejsce w wyjściowej jedenastce dostał Luis Henrique.

Zarząd Nerazzurrich szuka na rynku transferowym piłkarza, który w krótkoterminowej perspektywie czasu zastąpi Dumfriesa. Z informacji, jakie podał Fabrizio Romano wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się były gracz FC Barcelony – Joao Cancelo.

Portugalczyk nie chce dłużej grać w Arabii Saudyjskiej, gdzie broni barw Al-Hilal. Ponadto w składzie tamtego zespołu nie widzi go Simone Inzaghi, czyli trener Saudyjczyków, a także były opiekun Nerazzurrich. Transakcja ma obejmować półroczne wypożyczenia, ale problemem może być wynagrodzenie piłkarza. Cancelo zarabia aż 15 mln euro rocznie i pokrycie nawet połowy tej kwoty wydaje się problematyczne.

Włoskie media sugerują jednak, że właściciel Interu, czyli grupa Oaktree wyraziła zgodę na sprowadzenie Cancelo. 31-latek w tym sezonie wystąpił tylko w 6 meczach, w których zdobył jednego gola i zaliczył dwie asysty. Do gry wrócił w listopadzie po kontuzji uda.