Timo Werner może dołączyć do gwiazd. Chce go znany klub

Timo Werner może dołączyć do Interu Miami i zastąpić Luisa Suareza. Jak podaje SPORT, napastnik RB Lipsk jest otwarty na grę w MLS, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Timo Werner

Werner może grać z Messim

Inter Miami przygotowuje się do kolejnego sezonu MLS. Klub planuje przebudowę składu po zakończeniu karier przez Sergio Busquetsa i Jordiego Alby. W zespole pozostanie Lionel Messi, natomiast umowa Luisa Suareza wygasa pod koniec 2025 roku. W związku z tym włodarze zespołu rozważają wzmocnienie ataku, a jednym z kandydatów jest Timo Werner.

Niemiec, który występował do tej pory w Bundeslidze i Premier League to skuteczny napastnik. Jednak obecnie ma problemy z grą w RB Lipsk. W tym sezonie 29-latek zagrał dosłownie jedną minutę. Dlatego Werner chce znaleźć klub, w którym będzie mógł regularnie grać. Inter Miami widzi w nim zawodnika, który mógłby pełnić rolę lidera i partnera w ataku dla Messiego.

Werner wcześniej był łączony z przejściem do MLS, gdy zainteresowane było New York Red Bulls, ale wtedy zdecydował się zostać w Niemczech. Teraz sytuacja może się zmienić. Zawodnik mógłby odbudować swoją formę. Nawet jeśli Suarez przedłuży kontrakt, Werner może być wzmocnieniem dla ekipy prowadzonej przez Javiera Mascherano.

Kontrakt byłego zawodnika Tottenhamu z klubem spod szyldu Red Bulla obowiązuje do końca bieżącego sezonu. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro.

