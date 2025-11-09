Thiago Motta nadal pozostaje bez pracy po odejściu z Juventusu. Jak podaje portal Foot Mercato, włoski szkoleniowiec czeka na odpowiednią ofertę z Serie A.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta zastąpi Juricia w Atalancie?

Po udanej przygodzie z Bologną, z którą niespodziewanie awansował do Ligi Mistrzów, Thiago Motta uchodził za jednego z najbardziej obiecujących trenerów we Włoszech. Jednak w Juventusie współpraca zakończyła się szybciej, niż ktokolwiek przewidywał. Od tamtej pory szkoleniowiec rozgląda się za nowym projektem, który pozwoli mu kontynuować rozwój.

W ostatnich miesiącach byłego pomocnika łączono z wieloma klubami. Wśród nich pojawiły się AS Monaco, Real Sociedad, Fenerbahce czy Ajax Amsterdam. Holendrzy wciąż rozważają kandydaturę włoskiego trenera, choć nie jest on głównym faworytem do objęcia zespołu. Mimo wielu propozycji Motta chce dalej pracować w Serie A.

Dlatego w kontekście przyszłości 43-latka coraz częściej wymienia się Atalantę. Obecny szkoleniowiec Ivan Jurić znajduje się pod ogromną presją po słabszych wynikach w lidze.

Jeszcze w zeszłym sezonie doszło do kontaktu pomiędzy obiema stronami. Drugim potencjalnym kandydatem na następcę Chorwata jest Raffaele Palladino, który wcześniej pracował w Monzy i Fiorentinie, a ostatnio był także przymierzany do Juventusu.

Zobacz także: Real szykuje spektakularną wymianę gwiazd z gigantem