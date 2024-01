Liverpool wkrótce może sprowadzić kolejnego Holendra do drużyny. "The Reds" bowiem interesują się Teunem Koopmeinersem. Atalanta oczekuje za swojego pomocnik ofert w okolicach 55 milionów funtów - informuje "liverpoolecho.co.uk".

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners może dołączyć do swoich rodaków w Liverpoolu

Holender bowiem znajduje się na liście życzeń “The Reds”

Atalanta wycenia swojego zawodnika w granicach 51-55 milionów funtów

Teun Koopmeiners na liście życzeń Liverpoolu

Jak poinformował serwis “liverpoolecho.co.uk”, kolejny Holender może trafić do drużyny Liverpoolu. Na liście życzeń lidera Premier League znalazł się Teun Koppmeiners. Angielska strona poznała już wycenę tego pomocnika. Atalanta Bergamo miała poinformować, że oczekuje za 25-latka ofert w granicach 51-55 milionów funtów.

Reprezentant Holandii już od dawna jest obserwowany przez Liverpool. “The Reds” kiedyś byli gotowi go pozyskać. Postrzegali w Teunie Koopmeinersie idealnego następcę Georginio Wijnalduma. Wszystko przez to, że 25-latek należy do uniwersalnych pomocników, który może grać na różnych pozycjach w środku pola.

Wychowanek AZ Alkmaar w obecnym sezonie jest w bardzo dobrej formie. W 26. rozegranych spotkaniach w koszulce Atalanty udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców. A do tego zaliczył również cztery asysty.

