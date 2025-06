Termalica potwierdza kolejny letni transfer. Tym razem obrońca

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marcin Brosz

Termalica solidnie wzmacnia zespół przed walką o utrzymanie

Termalica Bruk-Bet Nieciecza w minionym sezonie wywalczyła bezpośredni awans na boiska PKO Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza wraca na najwyższy szczebel rozgrywkowy po kilku latach gry w Betclic 1. lidze i ma nadzieje, że będzie to powrót udany. Jak zawsze w przypadku beniaminka, celem jest utrzymanie się w elicie, a następnie pozostanie w niej na dłużej niż jeden sezon, co wymaga odpowiednich wzmocnień podnoszących jakość drużyny.

Do tej pory z pewnością transfery niecieczan na to wskazują. Klub poinformował ostatnio bowiem m.in. o pozyskaniu Rafała Kurzawy, który ostatni sezon spędził w Pogoni Szczecin. Teraz z kolei w mediach społecznościowych Termalica przekazała wieści, że nowym piłkarzem ich zespołu został niejaki Lucas Masoero. 30-letni środkowy obrońca podpisał z drużyną umowę do końca czerwca 2027 roku. Jako pierwszy informował o tym transferze na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Lucas Masoero to stoper z Argentyny, który w swojej karierze przez lata grał już w Europie. Poprzedni związany był z rumuńskim zespołem Universitatea Cluj, gdzie w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował jedną asystę. Defensor poza tym grał także w Bułgarii oraz w Rosji. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

