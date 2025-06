Beniaminek się nie zatrzymuje. Kolejny ciekawy transfer Termaliki [NOWE INFORMACJE]

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Lucas Masoero

Posiłki nadeszły z Rumunii

Termalica Bruk Bet Nieciecza w ładnym stylu powróciła do Ekstraklasy i tym razem zamierza zagościć w niej na dłużej. Klub aktywnie działa na rynku transferowym, poszukując graczy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kilka dni temu goal.pl informował, że beniaminek sięga po prawego obrońcę z Rumunii.

Wszystko wskazuje na to, że to nie jedyny transfer z tego kierunku do Termaliki w tym okienku. W programie „Nasz News” zapowiadaliśmy, że jeszcze w tym tygodniu Termalica przeprowadzi kolejny ciekawy transfer. Tym razem chodzi o środkowego obrońcę, również z ligi rumuńskiej, ba z tego samego klubu co Boboc.

Wycena? 1,5 mln euro

Jeśli na ostatniej prostej nic się nie skomplikuje, to w nowym sezonie barwy Termaliki będzie nosił Lucas Masoero. To 30-letni Argentyńczyk, mający również obywatelstwo włoskie, co jest istotne z punktu widzenia sprowadzającego klubu (korzystniejsze warunki zatrudnienia).



Masoero ma 188 cm wzrostu, a na koncie Puchar Bułgarii i Superpuchar Bułgarii, zdobyty z Lokomotiwem Płowdiw. W ostatnim sezonie w lidze rumuńskiej rozegrał 36 meczów, w których strzelił 6 goli i zaliczył asystę. Portal Transfmermarkt wycenia go na 1,5 mln euro. Zawodnik jeszcze w tym tygodniu ma się pojawić w Niecieczy.