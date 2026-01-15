Termalica ma nowego snajpera! Napastnik jest już z zespołem w Turcji [NASZ NEWS]

Bruk-Bet Termalica ma za sobą nieudaną jesień, co oznacza, że wiosną beniaminek musi walczyć o utrzymanie. Z informacji goal.pl wynika, że do tej batalii przystąpi wzmocniony napastnikiem.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Termaliki

Niewielka strata do Widzewa

Po rundzie jesiennej Bruk-Bet Termalica zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale na pocieszenie jej kibiców warto podkreślić, że strata do bezpiecznej pozycji jest minimalna, bo wynosi raptem punkt. „Słoniki” zgromadziły 19 „oczek”, a „wiszący” tuż nad przepaścią Widzew Łódź tylko 20.

Beniaminek nie chce wracać do 1. ligi, stąd konkretne działania transferowe w zimowym okienku. Już kilka dni temu informowaliśmy, że klub z Niecieczy mocno interesuje się chorwackim napastnikiem, który gra obecnie w słoweńskiej Olimpii Ljubljana.

Kontrakt lada moment

Choć bardziej precyzyjnie należałoby napisać „grał”. Z naszych najnowszych informacji wynika bowiem, że Chorwat przejdzie do Termaliki. Liczący 194 cm wzrostu napastnik przyleciał już do Turcji, pozytywnie przeszedł testy medyczne i podpisze umowę.

W tym sezonie ligi słoweńskiej Ivan Durdov rozegrał 16 meczów, w których strzelił 7 bramek. Do tego zaliczył osiem występów w eliminacjach europejskich pucharów, w których strzelił 3 bramki.

W przeszłości 25-letni obecnie Durdov dwa razy zagrał w chorwackiej kadrze do lat 20. Ma też za sobą występy w Hiszpanii (Mirandes) i Belgii (Ostende).