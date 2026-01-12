Termalica z nowym napastnikiem? Beniaminek zainteresowany Chorwatem [NASZ NEWS]

Bruk Bet Termalica Nieciecza zaczyna działania na rynku transferowym. Z naszych informacji wynika, że beniaminek zainteresował się napastnikiem z Chorwacji.

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Ivan Durdov (z prawej)

Beniaminek chce zostać dłużej

Bruk Bet Termalica jest w nie najlepszej sytuacji po rundzie jesiennej, więc klub planuje się wzmocnić, aby obronić się przed powrotem do 1. ligi. Jedną z pozycji na którą „Słonie” szukają wzmocnień jest napad. Można powiedzieć, że to uniwersalne zapotrzebowanie, bo snajpera szukają też inne polskie kluby.

Niemniej wracając do Termaliki. Z naszych informacji wynika, że beniaminek zainteresował się Ivanem Durdovem. 25-latek jest napastnikiem słoweńskiej Olimpii Ljublana, z którą niedawno został mistrzem kraju.

Grał w Hiszpanii i Belgii

W tym sezonie ligowym Durdov rozegrał 16 meczów, w których strzelił 7 goli. Niegdyś był powoływany do kadry Chorwacji do lat 20. Jego umowa ze słoweńskim klubem kończy się 31 maja 2026 roku, więc to okienko jest ostatnią okazją dla Słoweńców, aby cokolwiek na nim zarobić.

Durdov (194 cm wzrostu) grał wcześniej w Hiszpanii (Mirandes, 20 meczów, 1 gol)) i w Belgii (Ostenda). Ma też doświadczenie gry w europejskich pucharach. W tym sezonie zagrał w 6 meczach eliminacji Ligi Konferencji UEFA, w której strzelił 3 gole.