Ter Stegen zdecyduje się na odejście? Bramkarz Barcelony wskazał kierunek

Marc-Andre ter Stegen rozważy odejście z FC Barcelony, jeśli pojawi się oferta z Niemiec. Jak donosi El Nacional bramkarz jest otwarty na powrót do Bundesligi.

Ter Stegen może wrócić do Bundesligi

Marc-Andre ter Stegen nie chce odchodzić z Barcelony, pomimo że klub pozyskał nowego bramkarza, Joana Garcię. Jednak jak sugeruje portal „El Nacional” zdanie 33-latka może zmienić oferta z Niemiec, a więc z jego ojczyzny.

Według otoczenia zawodnika, Ter Stegen byłby skłonny rozważyć powrót do Bundesligi, gdyby pojawił się atrakcyjny projekt sportowy. Na razie żaden klub, jak Bayern Monachium czy Borussia Dortmund, nie złożył żadnej propozycji. Jednak taka deklaracja może zmienić podejście niemieckich zespołów.

Blaugrana chce w przyszłym sezonie postawić na duet golkiperów Joan Garcia – Wojciech Szczęsny. Z kolei Ter Stegen pobiera wysokie wynagrodzenie, w związku z czym klub chce się go pozbyć. Dzięki temu zrobiłoby się miejsce w budżecie i umożliwiłoby to pozyskanie nowych piłkarzy i ich rejestrację.

Wygląda na to, że jedynie oferta z Niemiec mogłaby skłonić go do odejścia z Camp Nou, gdzie spędził ponad dekadę i rozegrał 422 spotkania. Wcześniej występował w barwach Borussii Moenchengladbach, której jest wychowankiem. Wszystko jednak zależy od tego, jak ambitne będą propozycje klubów z Bundesligi i czy w ogóle zdecydują się na pozyskanie doświadczonego golkipera.

