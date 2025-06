Marc-Andre ter Stegen prawdopodobnie opuści FC Barcelonę w najbliższych miesiącach. Według portalu TeamTalk bramkarz może dołączyć do Man United. Istnieje szansa, że Czerwone Diabły pozyskają go za darmo.

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Manchester United może pozyskać Ter Stegena za darmo

Marc-Andre ter Stegen i FC Barcelona to rozdział, który po jedenastu latach wydaje się dobiegać końca. Ostatnie działania Katalończyków na rynku transferowym zwiastują, że od przyszłego sezonu między słupkami dojdzie do kluczowej zmiany. Joan Garcia, za którego zapłacono 25 milionów euro, ma być pierwszym wyborem przy ustalaniu wyjściowego składu.

W związku z przybyciem Garcii oraz zbliżającym się przedłużeniem kontraktu z Wojciechem Szczęsnym w kadrze zabrakło miejsca dla Ter Stegena. Duma Katalonii chce się go pozbyć, lecz bramkarz nie ułatwia im tego zadania, odrzucając oferty m.in. z Monaco i Galatasaray.

Okazuje się jednak, że Barcelona ma furtkę, z której może skorzystać, zwalniając reprezentanta Niemiec z kontraktu. Warunkiem natychmiastowego rozwiązania umowy jest wypłacenie zawodnikowi wynagrodzenia, które zarobiły do końca trwania umowy. TeamTalk uważa, że takie rozwiązanie zostałoby przyjęte przez Ter Stegena. Co więcej, będąc wolnym zawodnikiem, miałby przejść do Premier League. Źródło sugeruje, że Manchester United ceni umiejętności bramkarza i chętnie podpisze z nim kontrakt.

Zmiana w bramce Manchesteru United wydaje się nieunikniona. Andre Onana nie spełnił oczekiwań, przez co Czerwone Diabły rozglądają się za nowym golkiperem. Oprócz bramkarza Barcelony w kręgu zainteresowań znalazł się także Emiliano Martinez z Aston Villi.