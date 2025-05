Marc-Andre ter Stegen otrzymał propozycję przenosin do Arabii Saudyjskiej. Jak przekonuje hiszpański AS, bramkarz już poinformował FC Barcelonę o swojej decyzji.

Źródło: AS

Źródło: AS

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen dostał propozycję z Arabii Saudyjskiej. Barcelona poznała decyzję

Marc-Andre ter Stegen wrócił do gry po ciężkiej kontuzji i będzie rywalizował z Wojciechem Szczęsnym o skład w końcówce sezonu. W międzyczasie okazało się, że Niemiec otrzymał propozycję przenosin do Arabii Saudyjskiej, co oczywiście wiązałoby się z ogromną podwyżką wynagrodzenia. W minionych miesiącach wielu doświadczonych zawodników decydowało się na taki ruch.

Serwis AS poinformował, jaka jest decyzja Ter Stegena na kuszącą ofertę z Arabii Saudyjskiej. Mianowicie Niemiec nie ma zamiaru rozważać odejścia z FC Barcelony i już poinformował Joana Laportę o tym, że chce wypełnić swój kontrakt w barwach Dumy Katalonii. Przypomnijmy, że jego umowa obowiązuje do 2028 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jednocześnie w artykule wspomniano o pewnych wątpliwościach, które mogą się pojawić wokół Ter Stegena w trakcie letniego okna transferowego. Chodzi o plan Barcelony dotyczący pozyskania nowego golkipera, co niekoniecznie może się spodobać Niemcowi. Niewykluczone również, że w klubie pozostanie Wojciech Szczęsny, który otrzymał ofertę i zastanawia się nad swoją przyszłością.

Czytaj także: Barcelona ma problem. Gwiazda rozważa odejście z klubu

W 2016 roku Marc-Andre ter Stegen źle znosił rywalizację i był nawet gotowy wymusić odejście do Manchesteru City. Od tamtej pory klub stworzył wokół Niemca komfortowe warunki, aby mógł się poczuć jako bezapelacyjny numer jeden w bramce.