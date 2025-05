Ter Stegen otrzymał ofertę. Bramkarz Barcelony może odejść

Marc-Andre ter Stegen może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Jak podaje El Nacional kapitan Barcelony miał już otrzymać ofertę od Saudyjczyków.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Dwa kluby z Arabii Saudyjskiej zainteresowane Ter Stegenem

Marc-Andre ter Stegen może odejść podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niemiecki bramkarz, który od ponad dekady gra w Barcelonie, wzbudził zainteresowanie dwóch zespołów z Arabii Saudyjskiej. Saudyjskie kluby miały złożyć lukratywne oferty zarówno zawodnikowi, jak i Blaugranie. Choć sam golkiper chce zostać, przyszłość 33-letniego kapitana nie jest pewna.

Niemiec przez prawie cały sezon był kontuzjowany i wrócił dopiero na niedzielne spotkanie z Realem Valladolid (2:1). Mimo to jego pozycja w zespole nie jest tak mocna jak w poprzednich latach. To za sprawą Wojciecha Szczęsnego, który świetnie spisywał się podczas nieobecności Ter Stegena. Były reprezentant Polski wzbudził zaufanie nie tylko kibiców, ale także sztabu szkoleniowego.

Ter Stegen oczekuje jasnej deklaracji ze strony klubu. Choć dotychczas był niekwestionowanym numerem jeden, Hansi Flick może mieć inne plany. Możliwe, że Barcelona ściągnie innego bramkarza. Na radarze klubu ze stolicy Katalonii znalazł się Joan Garcia, golkiper Espanyolu, choć sprowadzenie młodego i utalentowanego zawodnika może być trudne, ponieważ interesuje się nim już prawie cała Europa.

Niemniej jednak rodzi to wątpliwości w otoczeniu Ter Stegena. Niemiec chce wiedzieć, czy Barcelona wciąż uważa go za filar drużyny, czy będzie zmuszony zasiadać na ławce rezerwowych, czego nie zamierza akceptować. Na razie 33-latek nie chce podejmować pochopnych decyzji i zamierza porozmawiać z Flickiem i Joanem Laportą. Barcelona nie wyklucza żadnego scenariusza. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku.

