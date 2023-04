Daily Mail informuje, że kilku zawodników po sezonie może pożegnać się z Manchesterem United. Dziennikarze twierdzą, że Erik ten Hag poznał drużynę już na tyle dobrze, by móc skreślić kilku zawodników, którzy nie pasują do jego filozofii.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Ten Hag ma plan na dalszą przebudowę składu Man Utd

Według Daily Mail kilku zawodników jest na wylocie z klubu

Zdaniem mediów Maguire i Martial nie mają przyszłości na Old Trafford

Maguire i Martial pożegnają się z Man Utd?

Pomimo wszystkich widocznych postępów w drużynie Manchesteru United pod wodzą Ten Haga, brutalna rzeczywistość jest taka, że obecnie Czerwone Diabły mają tylko trzy punkty więcej na tym samym etapie niż w poprzednim sezonie – kampanii uważanej za najgorszą w erze Premier League.

Choć United dokonali wielu transferów, Erik ten Hag wciąż nie dysponuje składem, który w pełni by go usatysfakcjonował. Oprócz spodziewanych wzmocnień są też zawodnicy w składzie, którzy nie przekonali do siebie Holendra.

Daily Mail informuje, że Harry Maguire i Anthony Martial niemal na pewno latem opuszczą Old Trafford. Ponadto Ten Hag ma coraz więcej wątpliwości odnośnie dyspozycji Jadona Sancho, choć mało prawdopodobne jest, że akurat on opuści Czerwone Diabły. Ponadto według mediów klub planuje rozstania między innymi z Deanem Hendersonem i Alexem Tellesem.

Zobacz również: Angielski klub prowadzi w wyścigu po Gruzina