Talent z Ghany obserwowany przez polski klub. Jest jednak duża konkurencja! [NASZ NEWS]

Kilka drużyn Ekstraklasy chce pozyskać w tym okienku napastnika. Wśród nich jest Legia Warszawa. Tymczasem ze Szwecji dotarły do nas wieści, że jeden z polskich klubów zainteresował się talentem z Ghany.

NTB/Alamy Na zdjęciu: Jalal Abdullai

Napastnik na wagę złota

Gdyby się zastanowić na jaką pozycję polskie kluby szukają w tym okienku piłkarzy, to odpowiedź nasuwa się sama – przede wszystkim napastnika. Dotyczy to między innymi Górnika Zabrze, Legii Warszawa, Bruk-Bet Termaliki, czy Pogoni Sczecin.

Co do Termaliki, to dotarły do nas wieści, że beniaminek zainteresował się chorwackim napastnikiem, z przeszłością między innymi w Hiszpanii i Belgii.

Natomiast jeśli chodzi o Legię, czy Raków to informowaliśmy, że w tych klubach pojawił się temat dużego talentu Partizana Belgrad, który jednak po przeprowadzce do Hiszpanii nie może się odnaleźć.

W kontekście Legii wymieniano też niedawno Franko Kovacevicia, skutecznego napastnika słoweńskiego Celje (28 meczów i 25 goli w rundzie jesiennej we wszystkich rozgrywkach). Ten temat sprawdzaliśmy całkiem niedawno własnymi kanałami i jedno ze źródeł zapewniło nas, że formalnego kontaktu między tymi klubami nie było.

Kovacević może być za drogi

Absolutnie nie wyklucza to oczywiście zainteresowania, ale… Z naszych informacji wynika, że Celje wyznaczyło cenę za tego gracza. Słoweńcy oczekują za Kovacevicia 3,5 mln euro. Jeśli cena nie drgnie, to może się okazać za dużo dla Legii.

Kilka dni temu informowano też, że Legia wróciła do tematu Lasse Nordasa. Norweg trafił jednak do Heerenveen, a my ustalilliśmy, iż to nie warszawski klub znów zabiegał o niego. Po prostu w pewnym momencie tego okienka „przypomniano” Legii, że ten zawodnik znów jest do wzięcia.

Duńczycy i Belgowie mają na niego oko

Natomiast idąc dalej. Z północy Europy nadeszły do nas wieści, że jeden z polskich klubów zaiteresował się Jalalem Abdullaim. To 21-letni talent z Ghany, który ostatnio grał na wypożyczeniu w Molde. Młodzian jest zawodnikiem szwedzkiego Elfsborga.

Transfermarkt wycenia go na 2 mln euro, co oznacza, że stać by na niego było tylko czołowe polskie kluby. W Pogoni Szczecin usłyszeliśmy, że „to nie oni”, w Rakowie, że oni tym bardziej nie. Widzew raczej nie szuka napastnika w tym okienku, a jeden z naszych rozmówców przekonuje, że chodzi prawdopodobnie o Legię.

Abdullai mierzy 186 cm wzrostu, a dla Elfsborga zdążył już rozegrać 52 mecze, w których strzelił 12 goli i zaliczył asystę. Z kolei na wypożyczeniu w Molde było to 24 występów i 9 trafień.

Problemem jest natomiast spora konkurencja. Zagraniczne źródła podają, ze Abdullaim interesują się też FC Midtjyalland i FC Kopenhaga z Danii, a także Genk i Anderlecht Bruksela. Do tego angielskie Middlesbrough i Preston.

Nieoszlifowany diament

W kwietniu 2024 roku szwedzka gazeta „Expressen” nazwała go nieoszlifowanym diamentem, zaliczając do pięciu najlepszych nastolatków w lidze szwedzkiej.



A jeszcze co do Legii, to jej premierowym nabytkiem tej zimy będzie rumuński bramkarz Otto Hindrich. Dziś jako pierwsi informowaliśmy, że znalazł się na celowniku stołecznego klubu, a następnie portal legia.net potwierdził, że faktycznie Rumun trafi na Łazienkowską.