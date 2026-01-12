Rumuński bramkarz na radarze Legii?! Uznawany jest za duży talent [NASZ NEWS]

Choć w Legii nie zanosi się na wiele ruchów transferowych tej zimy, to warszawski klub chce jednak pozyskać bramkarza i napastnika. Jeśli chodzi o tę pierwszą pozycję, to jeden z tropów według naszej wiedzy prowadzi do Rumunii.

NurPhoto SRL/Alamy Na zdjęciu: Otto Hindrich

Samsunspor nie dla Tobiasza

Marek Papszun nie przeprowadzi w Legii rewolucji tej zimy. Owszem, kilku graczy odejdzie, zresztą, dwóch już się pożegnało z Warszawą, ale generalnie ruch będzie mniejszy niż latem. Jeśli chodzi o transfery przychodzące, które zawsze najbardziej interesują kibiców, to zanosi się na co najmniej dwa.

W mediach pojawiały się informacje, że chodzi o bramkarza i napastnika. Nie wiadomo co będzie z Kacprem Tobiaszem, któremu latem kończy się kontrakt. Jak pisaliśmy kilka dni temu, Samsunspor, który jest nim zainteresowany od dłuższego czasu, tej zimy po Polaka nie sięgnie.

Trop prowadzi do Cluj

To jednak nie zmienia podejścia Legii. Klub z Ł3 chce nowego golkipera, a z naszych informacji wynika, że jeden z tropów prowadzi do Rumunii. Jak usłyszeliśmy, w Legii pojawił się temat Otto Hindricha, 23-letniego bramkarza CFR Cluj.

Liczący 193 cm wzrostu Hindrich ma już na koncie dwa tytuły mistrza Rumunii, do czego dorzucił też krajowy puchar. Ostatnie miesiące są bardzo udane w jego wykonaniu. W grudniu, w meczu z Universitateą Craiova obronił aż 10 strzałów, zostając bohaterem swojej drużyny!

Hindrich wielokrotnie był wybierany najlepszym graczem Cluj. Mówi się, że interesują się nim już kluby z kilku krajów, między innymi z Niemiec i Węgier. Uważany jest za jednego z najlepszych bramkarzy rumuńskich młodego pokolenia. Jego kontrakt obowiązuje do lata 2028 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 1,3 mln euro.