Legia i Raków zainteresowane napastnikiem z Bośni? Niedawno kosztował 3 mln euro! [NASZ NEWS]

Legia Warszawa chce sprowadzić w tym okienku nowego napastnika. O tym samym myśli Raków. Z informacji goal.pl wynika natomiast, że w obu klubach pojawił się temat tego samego napastnika. Chodzi o duży talent z Partizana Belgrad.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Samed Bazdar

Królestwo za napastnika

Zimowe okienko transferowe tradycyjnie będzie spokojniejsze niż letnie, ale to nie oznacza, iż nic się w klubach Ekstraklasy nie dzieje. Najbardziej pożądaną pozycją jest napastnik, którego poszukuje co najmniej kilka polskich klubów.

W tym gronie jest na przykład Legia Warszawa. Klub z Ł3 rozgląda się też za nowym bramkarzem, a jak informowaliśmy na celowniku znalazł się młody bramkarz z Rumunii.

Wracając jednak do pozycji napastnika. Z naszych informacj wynika, że warszawski klub monitoruje sytuację Sameda Bazdara. To 21-letni napastnik Realu Saragossa, który trafił tam latem 2024 z Partizana Belgrad za 3 mln euro.

Już wcześniej był łączony z Legią

Co ciekawe, informacje łączące Bazdara z Legią pojawiły się już w poprzednich okienkach, ale wtedy to się nie zmaterializowało. 11-krotny reprezentant Bośni i Hercegowiny w Hiszpanii się nie przebił. W tym sezonie na boiskach drugiej ligi rozegrał 8 meczów i strzelił 1 gola.

Co ciekawe, Bazdar ma też być na celowniku Rakowa Częstochowa! Klub spod Jasnej Góry chce się pozbyć Imada Rondicia, a Leonardo Rochę wykupi Zagłębie Lubin.

Bazdar błysnął przede wszystkim w juniorskich drużynach Partizana, gdzie był uważany za ogromny talent. Zachwycił zwłaszcza w sezonie 2022/23, gdy strzelił 39 goli w 32 ligowych meczach dla Partizana U17, zdobywając koronę króla strzelców.

Grał w dwóch… reprezentacjach

W pierwszym zespole serbskiego klubu Bazdar zagrał 48 meczów, w których strzelił 9 goli i zaliczył 4 asysty. Niedawno Transfermark wyceniał go na 4 mln euro, ale obecnie to 1,5 mln euro. Z naszych informacji wynika, że możliwe jest też prawdopodobnie wypożyczenie piłkarza z opcją wykupu.



A wracając do gry w kadrze. Bazdar grał w juniorskich reprezentacjach Serbii, a nawet zaliczył jeden mecz w pierwszej kadrze. Potem zdecydował się jednak na Bośnię i Hercegowinę.