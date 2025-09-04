Szymański dostał ofertę z Premier League! Agent ujawnił

Sebastian Szymański dostał niedawno ofertę z Premier League. W rozmowie z Kanałem Sportowym agent piłkarza zdradził, że był to klub występujący w europejskich pucharach. Na transfer nie zgodził się Jose Mourinho, który uważał Polaka za kluczowego zawodnika.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Mourinho nie widział Fenerbahce bez Szymańskiego – mówi Piekarski

Sebastian Szymański ma za sobą drugi sezon w Fenerbahce. W tym czasie miał okazję współpracować z dwoma różnymi trenerami. Niebawem na ławce zasiądzie kolejny szkoleniowiec, ponieważ Jose Mourinho kilka dni temu został zwolniony. Jak dotąd rozegrał w klubie 115 spotkań, w których zdobył 20 goli i zanotował 29 asyst. Forma w Turcji przełożyła się na zainteresowanie innych klubów.

Szymański regularnie pojawia się w mediach w kontekście transferu do topowej ligi. W przeszłości łączono go m.in. z Bundesligą i Serie A. Natomiast teraz agent piłkarza, czyli Mariusz Piekarski zdradził, że Polak otrzymał ofertę od bardzo dobrego klubu z Premier League.

– Dostaliśmy bardzo dobrą ofertę od bardzo dobrego klubu z ligi TOP 5, który teraz będzie grał w Europie. Ta oferta została jednak od razu odrzucona, a klub został poinformowany, że Szymański nie jest na sprzedaż, więc nie ma po co wysyłać kolejnych ofert – zdradził Mariusz Piekarski w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Agent piłkarza wyjaśnił, że było blisko, aby Szymański dołączył do klubu, który gra w Lidze Mistrzów. Na przeszkodzie stanęły jednak inne kwestie. Mariusz Piekarski dodał również, że po odejściu Mourinho nie było czasu, aby zmienić klub i dokonać dobrego wyboru.

– Przed meczem Fenerbahce z Feyenoordem, usłyszałem od Turków, że Szymański nie zostanie sprzedany nawet za kilkadziesiąt milionów euro, bo jest zbyt ważnym piłkarzem dla Jose Mourinho. Po zwolnieniu Portugalczyka europejskie okno było otwarte zaledwie przez trzy dni. Mieliśmy negocjacje z angielskim klubem z Ligi Mistrzów, ale to była transakcja wiązana, a piłkarz tamtego klubu jednak w nim został, więc wszystko się posypało. Było mało czasu na tę zmianę, a chcieliśmy wybrać dobrze, a nie na “wariata”. Reasumując, Szymański był ofiarę swojego sukcesu, bo Mourinho nie widział tej ekipy bez Sebastiana – dodał agent reprezentanta Polski.