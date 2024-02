Szymański na radarze wielkiego klubu. Nadchodzi głośny transfer

Sebastian Szymański zachwyca w tureckim Fenerbahce Stambuł. Jak informuje Fichajes, do gry o reprezentanta Polski wkracza AC Milan.

Sebastian Szymański

Sebastian Szymański trafił na radar wielkich klubów

Reprezentant Polski notuje świetne występy w Fenerbahce

Latem 2024 roku może zasilić AC Milan

Sebastian Szymański rozchwytywany. AC Milan dołącza do wyścigu o transfer

Sebastian Szymański rozgrywa najlepszy sezon w swojej karierze. Reprezentant Polski jest absolutną gwiazdą Fenerbahce Stambuł, co potwierdzają jego statystyki. Ofensywny pomocnik w 39 meczach zanotował 12 goli i 14 asyst.

Fantastyczne występy szybko zwróciły uwagę największych klubów w Europie. W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o głośnym transferze Szymańskiego do jednej z czołowych lig i wydaje się, że może to nastąpić już latem 2024 roku. Do tej pory Polak był łączony m.in. z Liverpoolem, Tottenhamem i Bayerem Leverkusen.

Tymczasem serwis Fichajes podał, że poważnie zainteresowany transferem Sebastiana Szymańskiego jest także AC Milan. Rossoneri planują wykonać pierwsze ruchy w tej sprawie podczas letniego okna transferowego.