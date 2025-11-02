Chelsea zagięła parol na obrońcę ligowego rywala

Chelsea może osłabić swojego ligowego rywala. Na celownik londyńskiego klubu trafił bowiem stoper Newcastle United, Sven Botman - poinformował serwis Chronicle Live.

Sven Botman wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea planuje wzmocnić swoją linię obrony w jednym z najbliższych okien transferowych. Trener zespołu ze Stamford Bridge – Enzo Maresca – nie jest w pełni zadowolony z postawy obecnych środkowych obrońców – Wesleya Fofany, Tosina Adarabioyo oraz Axela Disasiego. W angielskich mediach pojawiają się doniesienia, że przynajmniej jeden z nich może opuścić klub w nadchodzących miesiącach. Dlatego londyńscy włodarze intensywnie przeczesują rynek, a ich priorytetem stało się ściągnięcie nowego stopera o uznanej klasie.

Jak informuje brytyjski portal „Chronicle Live”, Chelsea rozważa transfer Svena Botmana z Newcastle United. Klub z Londynu mógłby w ten sposób osłabić swojego ligowego rywala, jednak transakcja nie zapowiada się na łatwą do sfinalizowania. Działacze Srok planują bowiem przedłużyć kontrakt ze swoim obrońcą, który obecnie obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Władze Newcastle mają nadzieję, że zatrzymają swojego kluczowego zawodnika na dłużej, pomimo stale rosnącego zainteresowania ze strony europejskich potentatów.

Sam piłkarz jest otwarty na pozostanie na St. James’ Park, choć jego sytuacji przyglądają się także Manchester City oraz Paris Saint-Germain. 25-letni reprezentant Holandii, który karierę piłkarską rozpoczynał w Ajaksie Amsterdam, od czasu debiutu w Premier League rozegrał 69 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty. Na angielskie boiska trafił w połowie 2022 roku, a aktualnie jest jednym z filarów defensywy ekipy Eddiego Howe’a.

