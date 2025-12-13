Sterling blisko odejścia z Chelsea. Zgłosił się po niego ligowy rywal

Raheem Sterling prawdopodobnie opuści Chelsea. Jak donosi serwis CaughtOffside, władze klubu są gotowe pozwolić skrzydłowemu odejść już zimą.

Raheem Sterling może przenieść się do Crystal Palace

Raheem Sterling nie odgrywa w Chelsea żadnej znaczącej roli. Anglik został odsunięty od zespołu Enzo Mareski i odkąd wrócił z wypożyczenia do Arsenalu, ani razu nie pojawił się na boisku.

Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy wkrótce opuści Stamford Bridge. Władze The Blues są otwarte na różne rozwiązania, ponieważ wysokie wynagrodzenie piłkarza mocno obciąża budżet klubu.

Sterling ma ważny kontrakt do 2027 roku. Dlatego w grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie, a nawet rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pomimo słabszego okresu, wciąż jest spore zainteresowanie zawodnikiem. Crystal Palace szuka doświadczonego piłkarza, który mógłby wzmocnić ofensywę zespołu Olivera Glasnera.

Z kolei wczoraj pisaliśmy o tym, ze gwiazdora chce pozyskać Leeds United. Klub walczący o utrzymanie w Premier League, traktuje Anglika jako potencjalnego lidera, który mógłby wnieść szybkość i swoje doświadczenie na najwyższym poziomie.

Sytuację Sterlinga monitorują także kluby z Arabii Saudyjskiej. Zawodnik chce jednak pozostać w Europie. Celem jest regularna gra i odbudowa formy, co ma mu pomóc w powrocie do reprezentacji.

