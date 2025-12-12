Raheem Sterling zmieni otoczenie? Sensacyjny kierunek

Raheem Sterling nie jest częścią pierwszego zespołu Chelsea. Jak donosi brytyjski portal SportsBoom, chrapkę na zakontraktowanie angielskiego skrzydłowego ma między innymi beniaminek Premier League - Leeds United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Leeds United interesuje się Raheemem Sterlingiem

Raheem Sterling nie znajduje się w planach Enzo Mareski na obecny sezon. 31-letni skrzydłowy został odsunięty od pierwszego zespołu Chelsea i trenuje z drużynami młodzieżowymi, co jasno pokazuje, że jego pobyt na Stamford Bridge dobiega końca. Wszystko wskazuje na to, iż zarabiający ogromne pieniądze prawy napastnik opuści ekipę The Blues już podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego, szukając nowego klubu, w którym odzyska regularną grę.

Jak ustalił brytyjski serwis „SportsBoom”, poważne zainteresowanie Raheemem Sterlingiem wykazuje Leeds United. Beniaminek Premier League walczy o utrzymanie w elicie i potrzebuje natychmiastowych wzmocnień, zwłaszcza w ofensywie.

Rutynowany skrzydłowy przyciągnął uwagę Pawi, którzy rozważają różne formy transakcji – od wypożyczenia po potencjalny transfer definitywny – licząc, że jego doświadczenie pomoże w walce o pozostanie w lidze.

Sterling, który niedawno przebywał na wypożyczeniu w Arsenalu, dołączył do Chelsea w lipcu 2022 roku z Manchesteru City za około 55 milionów euro. Od tego czasu rozegrał dla zespołu Niebieskich 81 spotkań, zdobywając 19 bramek i notując 15 asyst. Jego najlepszy okres przypadł jednak na lata spędzone w ekipie The Citizens, gdzie pod wodzą Pepa Guardioli wygrał cztery mistrzostwa Premier League. Wcześniej występował także w Liverpoolu, a na koncie ma również 82 mecze w barwach reprezentacji Anglii.