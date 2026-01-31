Ortega żegna się z Manchesterem City. Zasili szeregi ligowego rywala

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Stefan Ortega

Nottingham Forest sprowadzi Stefana Ortegę

Stefan Ortega nie jest podstawowym bramkarzem Manchesteru City, ponieważ pierwszym wyborem Pepa Guardioli pozostaje Gianluigi Donnarumma. Niemiecki golkiper musi więc godzić się głównie z rolą rezerwowego, co z czasem zaczęło mu coraz bardziej ciążyć. 33-letni zawodnik chce regularnie grać i być numerem jeden. Z tego powodu dąży do zmiany otoczenia, licząc na stabilność oraz większą liczbę minut na boisku. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony bramkarz wreszcie dopnie swego i opuści Etihad Stadium.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze stacji „Sky Sports” wynika, że Ortega przeprowadzi się do Nottingham Forest. Wszystkie warunki transakcji zostały już uzgodnione i brakuje jedynie oficjalnego komunikatu.

Reprezentant Niemiec ma trafić do ekipy The Tricky Trees na zasadzie transferu definitywnego i podpisać półroczny kontrakt. Kwota operacji będzie raczej symboliczna, choć niewykluczone, że dojdzie nawet do darmowego transferu.

Stefan Ortega, którego ostatnio łączono także z Bayerem Leverkusen, występował w barwach Manchesteru City od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium z Arminii Bielefeld. W tym czasie sięgnął z zespołem The Citizens po Ligę Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Anglii. Choć rzadko grał, zawsze prezentował solidny poziom. Jego aktualna wartość rynkowa jest szacowana na mniej więcej 5 milionów euro.