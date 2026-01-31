Ortega żegna się z Manchesterem City. Zasili szeregi ligowego rywala

11:49, 31. stycznia 2026 14:55, 31. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Florian Plettenberg / Sky Sports

Stefan Ortega zmieni klub wewnątrz Premier League. Jak podaje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports, bramkarz przejdzie z Manchesteru City do Nottingham Forest.

Stefan Ortega
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Stefan Ortega

Nottingham Forest sprowadzi Stefana Ortegę

Stefan Ortega nie jest podstawowym bramkarzem Manchesteru City, ponieważ pierwszym wyborem Pepa Guardioli pozostaje Gianluigi Donnarumma. Niemiecki golkiper musi więc godzić się głównie z rolą rezerwowego, co z czasem zaczęło mu coraz bardziej ciążyć. 33-letni zawodnik chce regularnie grać i być numerem jeden. Z tego powodu dąży do zmiany otoczenia, licząc na stabilność oraz większą liczbę minut na boisku. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony bramkarz wreszcie dopnie swego i opuści Etihad Stadium.

POLECAMY TAKŻE

Liam Rosenior
Chelsea chce skrócić wypożyczenie stopera. Szykuje się powrót do Londynu
Pep Guardiola
Man City zarzucił sieć na Argentyńczyka. Klauzula warta 100 milionów
Pep Guardiola
Guardiola odmówił Barcelonie! Zablokował transfer napastnika

Z najnowszych informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze stacji „Sky Sports” wynika, że Ortega przeprowadzi się do Nottingham Forest. Wszystkie warunki transakcji zostały już uzgodnione i brakuje jedynie oficjalnego komunikatu.

Reprezentant Niemiec ma trafić do ekipy The Tricky Trees na zasadzie transferu definitywnego i podpisać półroczny kontrakt. Kwota operacji będzie raczej symboliczna, choć niewykluczone, że dojdzie nawet do darmowego transferu.

Stefan Ortega, którego ostatnio łączono także z Bayerem Leverkusen, występował w barwach Manchesteru City od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium z Arminii Bielefeld. W tym czasie sięgnął z zespołem The Citizens po Ligę Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Anglii. Choć rzadko grał, zawsze prezentował solidny poziom. Jego aktualna wartość rynkowa jest szacowana na mniej więcej 5 milionów euro.