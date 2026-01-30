Bramkarz może odejść z Manchesteru City. Bundesliga wzywa

10:00, 30. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sky Sports

Stefan Ortega, który jest tylko rezerwowym w Manchesterze City, może zmienić otoczenie. Chrapkę na jego pozyskanie ma bowiem Bayer Leverkusen - donosi stacja Sky Sports.

Stefan Ortega
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Stefan Ortega

Stefan Ortega przymierzany do Bayeru Leverkusen

Stefan Ortega nie ma obecnie większych szans na regularną grę w podstawowym składzie Manchesteru City. Niekwestionowanym numerem jeden w zespole Pepa Guardioli jest bowiem Gianluigi Donnarumma. Niemiecki bramkarz pełni więc głównie rolę rezerwowego, w trwającej kampanii ani razu nie pojawił się na boisku. Taka sytuacja sprawia, że 33-latek coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością.

Według medialnych doniesień do jego przeprowadzki może dojść jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego, ponieważ Ortega chce wrócić do systematycznych występów. Jak podaje stacja telewizyjna „Sky Sports”, Ortega znalazł się na celowniku Bayeru Leverkusen, który aktywnie szuka nowego golkipera.

Klub z BayAreny chce wzmocnić rywalizację między słupkami i widzi w Niemcu solidne rozwiązanie. Sam zawodnik nie wyklucza powrotu do ojczyzny, licząc na grę w wyjściowej jedenastce. Mierzący 185 centymetrów bramkarz ma już doświadczenie z Bundesligi, gdzie rozegrał 67 spotkań, wpuścił 105 goli i zanotował 17 czystych kont.

Stefan Ortega występuje w barwach Manchesteru City od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium na zasadzie wolnego transferu z Arminii Bielefeld. Razem z drużyną The Citizens sięgnął po Ligę Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Anglii. Jego wartość rynkowa jest aktualnie szacowana na około 5 milionów euro, co czyni go interesującą opcją dla Bayeru Leverkusen.