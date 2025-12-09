Manchester City skreślił piłkarza. Może obrać zaskakujący kierunek

Stefan Ortega, który nie ma szans na regularne występy w Manchesterze City, może kontynuować swoją karierę w lidze szkockiej. Poważne zainteresowanie niemieckim bramkarzem wykazuje Celtic Glasgow - poinformowała strona Football Insider.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Stefan Ortega na radarze Celtiku Glasgow

Manchester City podczas letniego okienka transferowego sprowadził Gianluigiego Donnarummę, który został nowym numerem jeden między słupkami ekipy Obywateli. Włoski bramkarz zastąpił Edersona, przechwyconego przez Fenerbahce Stambuł. Jego zmiennikami są Stefan Ortega oraz James Trafford, ale obaj nie otrzymują zbyt wielu minut od Pepa Guardioli, co rodzi pytania o ich dalszą przyszłość na Etihad Stadium.

Jak podaje brytyjski serwis „Football Insider”, Ortega może wkrótce kontynuować swoją karierę w lidze szkockiej. Według wspomnianego portalu 33-letni Niemiec znalazł się bowiem na celowniku Celtiku Glasgow, który szuka następcy Kaspera Schmeichela.

Kontrakt golkipera z Manchesterem City obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co sprawia, że zimą mógłby być dostępny za stosunkowo niewielką kwotę, natomiast latem odejść za darmo. Dla 55-krotnych mistrzów Szkocji to atrakcyjna okazja transferowa.

Stefan Ortega występuje w barwach drużyny The Citizens od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Etihad Stadium na zasadzie wolnego transferu z rodzimej Arminii Bielefeld. Niemiecki bramkarz w koszulce 10-krotnych mistrzów Anglii rozegrał dotychczas 56 meczów, w których wpuścił 51 goli i zachował 25 czystych kont. Jego wartość rynkowa jest obecnie szacowana na około 6 milionów euro, co czyni go interesującą opcją dla Celtiku Glasgow.