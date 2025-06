fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne chce Jacka Grealisha w SSC Napoli

Kevin De Bruyne nową erę w swojej karierze zacznie niebawem w lidze włoskiej. Jednocześnie nową drużynę buduje Antonio Conte, który ma zamiar zrealizować cel w postaci obrony mistrzowskiego tytułu. Tymczasem interesującymi wieściami podzielił się serwis CalcioMercato.com.

Źródło przekonuje, że reprezentant Belgi zwrócił się bezpośrednio do zarządu klubu z Serie A w sprawie pozyskania konkretnego gracza. De Bruyne chciałby, aby do Napoli dołączył Jack Grealish. Belgijski zawodnik wykazuje przekonanie, że Anglik może zapewnić jakościowy skok aktualnemu mistrzowi Włoch.

Gdyby faktycznie ruch z udziałem Grealisha do Napoli stał się faktem, to mógłby wypełnić lukę po Chwiczy Kwaracchelii. Od momentu, gdy reprezentant Gruzji zdecydował się na transfer do Paris Saint-Germain, to ta pozycja w drużynie z Neapolu stała się wolna.

Gdyby faktycznie ruch z udziałem 29-latke stałe się faktem, to mógłby być sygnał dla innych ekip z ligi włoskiej, że ma ambitne plany. Grealish natomiast ostatnio pokazał się z dobroczynnej strony. Anglik przekazał 1400 funtów na zbiórkę GoFundMe dla mężczyzny chorego na nowotwór. Anglik jednocześnie kolejny raz pokazał, że na pomoc jest otwarty zawsze.

Urodzony w Birmingham zawodnik w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 32 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył też trzy asysty.

Czytaj także: Kenan Yildiz nie do zatrzymania! Juventus nie zawiódł [WIDEO]