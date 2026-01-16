Widzew szykuje kolejny mocny ruch. Rozmowy już ruszyły

Widzew Łódź dał się już poznać jako klub gotowy na mocne ruchy. Tomasz Włodarczyk z Meczyków ujawnił, że łódzka drużyna może ruszyć po kolejnego reprezentanta Polski.

Widzew Łódź podjął rozmowy w sprawie transferu Przemysława Wiśniewskiego

Widzew Łódź aktualnie jest zaangażowany w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Jednocześnie władze klubu mają ambitne cele i mierzą wysoko. W związku z tym trwają intensywne prace nad poprawą jakości drużyny. Ciekawe kulisy tych działań ujawnił dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Widzew już wcześniej ogłosił pozyskanie Bartłomieja Drągowskiego, ale na tym nie chce poprzestać. Znany insider przekazał, że klub z Łodzi jest otwarty na pozyskanie Przemysława Wiśniewskiego ze Spezii Calcio.

– To byłby kolejny bardzo gruby ruch. Były wstępne rozmowy i badanie tematu. Kto wie, czy kolejny reprezentant Polski nie trafi do Widzewa – mówił dziennikarz.

27-letni defensor występuje w ekipie z Serie B od stycznia 2023 roku. Spezia pozyskała piłkarza z Venezii za blisko cztery miliony euro. Obecnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie około 1,5 miliona euro.

Wiśniewski ma kontrakt ważny z aktualnym klubem do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie środkowy obrońca rozegrał jak dotąd 19 spotkań, spędzając na boisku ponad 1700 minut. Na koncie zawodnika znajduje się również pięć występów w reprezentacji Polski. Wiśniewski jest powszechnie postrzegany jako jedno z odkryć selekcjonera Jana Urbana.

Ciekawostką jest także fakt, że piłkarz Spezii nie jest jedynym polskim zawodnikiem występującym za granicą, który znalazł się na radarze Widzewa. Włodarczyk przekazał również, że klub z Łodzi może wykonać ruch w kierunku transferu Bartosza Bereszyńskiego, który obecnie broni barw Palermo.