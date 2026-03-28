Sommer będzie rezerwowym. Inter wybrał innego bramkarza

Inter Mediolan dokona zmiany na pozycji bramkarza. Yann Sommer pozostanie w klubie, ale w roli rezerwowego. Jego miejsce między słupkami ma zająć Guglielmo Vicario - donosi La Gazzetta dello Sport.

Inter bierze Vicario, ale Sommer zostanie w roli rezerwowego

Inter Mediolan po zakończeniu sezonu zmieni pierwszego bramkarza. Nie jest tajemnicą, że Yann Sommer ma kontrakt do końca czerwca. Z początku panowało przekonanie, że doświadczony reprezentant Szwajcarii pożegna się z klubem. Poszukiwania nowego golkipera trwają od miesięcy. Natomiast według najnowszych informacji 37-latek pozostanie na Giuseppe Meazza, ale w nowej dla siebie roli.

La Gazzetta dello Sport informuje, że Sommer otrzyma propozycję przedłużenia kontraktu. Umowa będzie obowiązywała przez kolejny sezon, ale jeśli ją przyjmie, będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego bramkarza. Jego następca został już wybrany.

Głównym celem transferowym Interu Mediolan będzie Guglielmo Vicario. Włoch od kilku lat gra w Tottenhamie, ale coraz częściej mówi się o tym, że chce wrócić do Serie A. W sfinalizowaniu transferu może pomóc fakt, że Spurs walczą o życie w Premier League. Jeśli spadną z ligi, wykupienie bramkarza będzie bardzo łatwe. Natomiast utrzymanie w elicie sprawi, że cena za bramkarza na pewno będzie wyższa.

Źródło przekonuje jednak, że tak czy inaczej, Inter na pewno złoży latem ofertę. Od Tottenhamu będzie zależeć, czy zostanie ona przyjęta. Potencjalnie koszt transakcji może wynieść od 15 do 20 milionów euro. To i tak mniej niż wartość zawodnika, która szacowana jest na 35 mln euro. Vicario jest związany z Londyńczykami od 2023 roku. Łącznie zagrał dla nich 117 meczów.