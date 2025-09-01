Śląsk Wrocław zamienił na Atletico Madryt! Pierwszoligowiec potwierdził transfer

Arnau Ortiz opuści Śląsk Wrocław i na zasadzie transferu definitywnego przeniesie się do Atletico Madryt. Pierwszoligowiec poinformował o transakcji w mediach społecznościowych.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Arnau Ortiz odszedł ze Śląska i trafił do Atletico Madryt

Śląsk Wrocław przez resztę sezonu będzie musiał radzić sobie bez Arnau Ortiza. Hiszpan po nieco ponad roku opuszcza Polskę i wraca do ojczyzny, gdzie będzie kontynuował karierę w Atletico Madryt. Transakcja odbyła się na zasadzie transferu definitywnego, lecz kwota nie została podana. 23-latek w barwach klubu z Wrocławia rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty.

Oczywiście Ortiz nie będzie zawodnikiem pierwszego zespołu, który rywalizuje na poziomie LaLiga. Skrzydłowy trafi pod skrzydła Fernando Torresa, czyli do drużyny rezerw, które grają na poziomie 3. ligi hiszpańskiej. Podopieczni byłego piłkarza Liverpoolu po 1. kolejce mają na swoim koncie jeden punkt, remisując z Sanluqueno, które grało w osłabieniu (1:1).

– Śląsk Wrocław zajmuje bardzo szczególne miejsce w moim sercu. Cieszę się, że miałem okazję grać przed tak wspaniałą publicznością – to był dla mnie ogromny zaszczyt. Kibice są najważniejszą częścią tego klubu. Od pierwszego dnia czułem się bardzo dobrze we Wrocławiu – powiedział Arnau Ortiz.

– Chcę podziękować kibicom, trenerom, całemu sztabowi szkoleniowemu, kolegom z drużyny oraz wszystkim pracownikom klubu. Jestem bardzo dumny, że miałem możliwość reprezentować ten klub i bronić tych barw. Trzymam kciuki za Śląsk i za awans do Ekstraklasy – dodał.