Kiwior opuszcza Arsenal! Zagra w klubie z innym Polakiem

Jakub Kiwior oficjalnie opuścił Arsenal i dołączył do FC Porto. Portugalski klub zaprezentował obrońcę w mediach społecznościowych. W nowym zespole będzie dzielił szatnię z Janem Bednarkiem.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior został nowym piłkarzem FC Porto

Ostatni dzień letniego okna transferowego to duży stres dla Jakuba Kiwiora. Reprezentant Polski przez ostatnie tygodnie był obiektem zainteresowania FC Porto. Natomiast, żeby transfer obrońcy doszedł do skutku, to Kanonierzy musieli pozyskać jego następcę. Ostatecznie londyńczycy dogadali się z Bayerem Leverkusen ws. transakcji z udziałem Piero Hincapie. To otworzyło drogę Polakowi do zmiany klubu.

Równo o godzinie 21:00 FC Porto opublikowało pierwszy post w mediach społecznościowych z udziałem Kiwiora. Była to namiastka oficjalnego ogłoszenia transferu. Kilkanaście minut później pojawił się docelowy post, w którym 25-latek został zaprezentowany jako nowy piłkarz Smoków. Do portugalskiego giganta przejdzie na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

"Estou aqui para lutarmos juntos pelo FC Porto" — FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025

Kiwior w Porto będzie grał z numerem 4 na koszulce. Po podpisaniu kontraktu stwierdził, że jest podekscytowany możliwością gry w klubie z tak dużą historią. Reprezentant Polski zdradził, że przed transferem do Porto dużo rozmawiał z Janem Bednarkiem, który również dołączył do Smoków z Premier League w trakcie letniego okna transferowego.

Jako piłkarz Arsenalu rozegrał łącznie 68 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst. Wcześniej grał m.in. w Spezii i MSK Żilina.