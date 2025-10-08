Skrzydłowy może odejść z Chelsea. Obserwują go kluby grające w Lidze Mistrzów

Tyrique George może zmienić klub podczas zimowego okienka transferowego. Jak donosi dziennikarz Kaveh Solhekol, skrzydłowy Chelsea jest rozchwytywany przez kilka zespołów z Ligi Mistrzów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea może stracić młodą gwiazdę

Tyrique George to kolejny młody zawodnik, który może opuścić Stamford Bridge w poszukiwaniu minut. Anglik od początku sezonu nie dostaje wielu szans i coraz bardziej realne staje się jego wypożyczenie.

Ofensywa Chelsea jest dobrze obsadzona, a to ogranicza możliwości rozwoju 19-latka. Klub uważa, że na tym etapie kariery najlepszym krokiem będzie dla niego regularna gra w innym zespole.

Młody skrzydłowy był bliski odejścia już latem, kiedy to był łączony z AS Romą, a także Fulham. Ostatecznie jednak został, ale sytuacja nie uległa poprawie. Choć klub widzi w nim potencjał, nie ma dla niego miejsca w podstawowym składzie.

Tyrique George cieszy się dużym zainteresowaniem. Według doniesień jego sytuacje monitoruje kilka klubów, które występują w Lidze Mistrzów i mogą wkrótce rozpocząć negocjacje.

To byłoby dobre rozwiązanie, ponieważ brak gry na najwyższym poziomie mógłby zahamować jego rozwój. Zawodnik po powrocie z ewentualnego wypożyczenia mógłby walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce. W tym sezonie wszechstronny napastnik wystąpił w siedmiu spotkaniach, w których strzelił jedną bramkę i zdobył jedną asystę.

