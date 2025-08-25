Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Tyrique George

Tyrique George może wzmocnić szeregi Romy

AS Roma wciąż rozgląda się za wzmocnieniem ofensywy przed końcem letniego okienka transferowego. Do niedawna głównym celem rzymian był Jadon Sancho. Co więcej, klub ze Stadio Olimpico osiągnął nawet porozumienie z Manchesterem United. Problem pojawił się jednak na etapie rozmów w sprawie kontraktu indywidualnego – angielski skrzydłowy oczekiwał znacznie wyższych zarobków, aniżeli włodarze Romy byli w stanie mu zaproponować. W tej sytuacji opisywana transakcja ostatecznie nie doszła do skutku, a dyrektorzy Giallorossich musieli rozpocząć poszukiwania alternatywy.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na celowniku włoskiej drużyny znalazł się Tyrique George. AS Roma prowadzi obecnie rozmowy z Chelsea na temat wypożyczenia zdolnego zawodnika z opcją późniejszego wykupu. Taki ruch mógłby być korzystny dla obu stron – rzymianie zyskaliby perspektywicznego atakującego, a piłkarz miałby możliwość regularniejszej gry, na co w Londynie nie może liczyć. Niewykluczone, że sam zawodnik również będzie naciskał na przeprowadzkę na Półwysep Apeniński, aby w młodym wieku zebrać doświadczenie w topowej europejskiej lidze.

Tyrique George jest wychowankiem Chelsea i całą dotychczasową karierę spędził w strukturach londyńskiego klubu. Do pierwszego zespołu został włączony w grudniu 2024 roku, gdy sztab szkoleniowy docenił jego rozwój w drużynach młodzieżowych. Kontrakt 19-letniego Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa skrzydłowego jest szacowana na około 10 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Synów Albionu wygrał dwa trofea jako zawodnik zespołu The Blues – Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata. Tyrique George wkrótce może walczyć o sukcesy w barwach Romy.