Manchester City może stracić gwiazdę. Saudyjscy giganci zaoferowali fortunę

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bernardo Silva bliski zmiany klubu

Bernardo Silva przez ostatnie lata był jedną z największych gwiazd Manchesteru City. Portugalczyk dołączył na Etihad Stadium w 2017 roku z Monaco za 50 milionów euro i od tego czasu zdobył z zespołem m.in. sześć tytułów Premier League oraz Ligę Mistrzów. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego przygoda w klubie dobiega powoli końca. Pomocnik ma ważny kontrakt tylko do końca obecnego sezonu i nie zamierza go przedłużać.

31-latek chce spróbować czegoś nowego, a na stole ma dwie poważne opcje. Pierwsza z nich to powrót do Benfiki Lizbona, w której zaczynał swoją karierę. Drugą możliwością jest transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie zainteresowane jego sprowadzeniem są Al-Ahli i Al-Qadsiah. Oba kluby pytały o sytuację Portugalczyka już latem i są gotowe zaoferować mu ogromne pieniądze.

W przeszłości gwiazdor był już kuszony przez saudyjskich gigantów. W 2023 roku dostał propozycję otrzymania znacznie wyższego kontraktu, jednak wtedy zdecydował się zostać w Anglii. Pomimo dużego zainteresowania ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej sam zawodnik nie ukrywa, że powrót do ojczyzny również bardzo go kusi.

Na ostateczną decyzję doświadczonego piłkarza będzie trzeba jeszcze prawdopodobnie chwilę poczekać. Kapitan Obywateli rozegrał w tym sezonie dziewięć spotkań, w których zanotował jedną asystę.

