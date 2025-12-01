Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Sidiki Cherif

Sidiki Cherif łączony z Milanem

AC Milan planuje poważnie wzmocnić swoją formację ofensywną w jednym z najbliższych okienek transferowych. W zespole Rossonerich kuleje bowiem pozycja napastnika – Christopher Nkunku oraz Santiago Gimenez zawodzą i nie spełniają oczekiwań pod względem skuteczności. Z tego powodu mediolański klub intensywnie monitoruje rynek, analizując potencjalnych kandydatów, którzy mogliby zwiększyć rywalizację w linii ataku i zapewnić wyższy poziom pod bramką rywala.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z poważnych kandydatów do przeprowadzki na San Siro jest Sidiki Cherif. 18-letni napastnik to obecnie jeden z czołowych zawodników Angers SCO, występującego w Ligue 1.

Jego znakomita postawa nie przeszła bez echa – obserwują go również AS Roma, Udinese Calcio oraz VfB Stuttgart. Konkurencja w walce o podpis młodzieżowego reprezentanta Francji, urodzonego w Senegalu, jest zatem bardzo duża, co dodatkowo podnosi wartość perspektywicznego atakującego na rynku.

Sidiki Cherif jest wychowankiem wspomnianego wyżej Angers SCO, a do pierwszej drużyny awansował w lipcu 2023 roku. Od tego czasu rozegrał 30 spotkań, zdobywając 3 bramki – wszystkie w bieżącym sezonie. Mierzący 185 centymetrów napastnik ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2028 roku, zaś portal „Transfermarkt” wycenia go na około 2 miliony euro. Milan musi jednak liczyć się z większym wydatkiem, ponieważ Francuzi nie zamierzają oddawać swojego talentu za symboliczną kwotę.