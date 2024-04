SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Ross Barkley przeżywa renesans kariery po transferze do Luton Town

Wydaje się, że 30-latek zostanie w Premier League, jeśli The Hatters spadną z elity

Zainteresowanie pomocnikiem od jakiegoś czasu podobno wykazuje m.in. Manchester United

Ross Barkley przejdzie do Manchesteru United?

Casemiro wzbudza zainteresowanie zamożnych zespołów z Arabii Saudyjskiej i może opuścić Manchester United w najbliższym letnim okienku transferowym. Czerwone Diabły w takim przypadku byłyby więc zmuszone do wzmocnienia środka pola.

Jak dowiedział się portal “talkSPORT”, na celowniku klubu z Old Trafford znajduje się Ross Barkley, który imponuje formą w barwach Luton Town. Były zawodnik Chelsea oraz Evertonu przeżywa renesans kariery i może zostać w Premier League, nawet jeśli The Hatters spadną do Championship.

Ross Barkley w 31 meczach aktualnego sezonu strzelił 4 bramki i zaliczył 6 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 8 milionów euro.