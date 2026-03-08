Real Madryt wysłał skautów na Wyspy. Oglądali słynnego pomocnika

Real Madryt wysłał skautów na Wyspy Brytyjskie, aby z wysokości trybun przyjrzeli się Sandro Tonaliemu - podaje brytyjska gazeta The Sun. Pomocnik Newcastle United jest kandydatem do wzmocnienia środka pola ekipy Królewskich.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Sandro Tonali monitorowany przez Real Madryt

Real Madryt rozgląda się na rynku za nowym pomocnikiem, który mógłby wprowadzić równowagę do zespołu Królewskich. Po odejściu Toniego Kroosa oraz Luki Modricia w drużynie Los Blancos wciąż brakuje zawodnika odpowiedzialnego za kreowanie gry i dystrybucję piłki w środku pola. Florentino Perez wreszcie doszedł do wniosku, że wzmocnienie tej pozycji jest konieczne, dlatego hiszpański klub planuje sprowadzić kreatywnego piłkarza podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Z przeprowadzką na Santiago Bernabeu łączeni są między innymi Kees Smit, Adam Wharton, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister czy Rodri. Jak informuje brytyjski dziennik „The Sun”, na liście życzeń Realu Madryt znajduje się również Sandro Tonali.

Co więcej, stołeczny klub wysłał swoich skautów do Anglii, aby z wysokości trybun obejrzeli kilka spotkań włoskiego pomocnika. Na podstawie tych obserwacji powstanie szczegółowy raport, po którym działacze Królewskich podejmą decyzję, czy złożyć ofertę za zawodnika Newcastle United.

30-krotny reprezentant Włoch, który jest łączony także z Chelsea, Arsenalem czy Juventusem, występuje w barwach ekipy Srok od lipca 2023 roku. Wówczas przeniósł się na St James’ Park z Milanu za niespełna 60 milionów euro. Według portalu” Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 75 milionów euro. W trwającym sezonie defensywny pomocnik rozegrał 45 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst, będąc jednym z filarów drużyny The Magpies.