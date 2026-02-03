Sandro Tonali może przebierać w ofertach. Nie tylko Arsenal

Sandro Tonali może rozstać się z Newcastle United w letnim okienku transferowym. O jego podpis powalczy nie tylko Arsenal, ale także Manchester City oraz Chelsea - ujawniła brytyjska gazeta The Sun.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Trzej giganci Premier League powalczą o Sandro Tonaliego

Sandro Tonali był łączony z opuszczeniem Newcastle United w niedawno zamkniętym zimowym okienku transferowym. Włoskiego pomocnika w ostatnich dniach przymierzano bowiem do Arsenalu, który rozważał wzmocnienie środka pola. Londyński klub ostatecznie nie zdecydował się na konkretną ofertę, aczkolwiek temat nie upadł.

Latem Kanonierzy mają ponownie podjąć próbę zakontraktowania 25-letniego zawodnika. Wówczas Arsenal będzie musiał jednak liczyć się z poważną konkurencją na rynku. Tonali cieszy się bardzo dobrą opinią w Premier League, a jego styl gry idealnie pasuje do zespołów preferujących intensywny pressing oraz szybkie operowanie piłką.

Jak informuje brytyjska gazeta „The Sun”, chrapkę na pozyskanie wychowanka Brescii Calcio mają również Manchester City oraz Chelsea. Oba kluby poszukują wzmocnień do drugiej linii i uważnie śledzą sytuację Włocha.

Newcastle zdaje sobie sprawę, że zatrzymanie swojej gwiazdy na kolejny sezon może być trudne, dlatego już teraz wyceniło piłkarza na około 80 milionów euro. Sroki planują dokładnie przeanalizować wszystkie nadesłane propozycje podczas letniego okna transferowego.

30-krotny reprezentant Włoch występuje w barwach Newcastle od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się do Anglii z Milanu za niespełna 60 milionów euro. W przeszłości spekulowano także o jego możliwym powrocie do Serie A, a wśród zainteresowanych ekip wymieniano Juventus. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Tonaliego na około 75 milionów euro. Defensywny pomocnik w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań i zanotował 5 asyst, będąc jednym z filarów zespołu z St James’ Park.