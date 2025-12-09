Salah rozważa hitowy transfer do Hiszpanii. Sam się zaoferował

11:27, 9. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Fichajes

Mohamed Salah przeżywa najtrudniejszy okres od czasu transferu do Liverpoolu i jest bliski odejścia z klubu. Według "Fichajes" Egipcjanin miał zaoferować się Realowi Madryt i Barcelonie.

Mohamed Salah
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah liczy na wielki transfer do Realu, Barcelony lub Bayernu

Mohamed Salah znalazł się na zakręcie. Trzy ostatnie mecze rozpoczął na ławce, a na spotkanie Champions League z Interem w ogóle nie został powołany. Sytuację dodatkowo zaogniły jego ostre słowa pod adresem Arne Slota. Trener uważa, że napastnik musi zaakceptować mniejszą rolę, a Salah twierdzi, że zespół jest źle prowadzony.

Liverpool nie ukrywa, że to może być ostatni moment, by zarobić na swojej gwieździe. W klubie panuje przekonanie, że cykl Egipcjanina dobiega końca. Fani również zaczynają godzić się z myślą, że po latach sukcesów Salah odejdzie z Anfield już zimą.

Mohamed Salah, mimo słabszych miesięcy, nie zamierza kończyć kariery na najwyższym europejskim poziomie, dlatego miał zaoferować się Realowi Madryt i Barcelonie, a także Bayernowi. Królewscy widzą w nim naturalne wzmocnienie prawego skrzydła. Bawarczycy od dawna szukali zawodnika o takim profilu i mogliby bez trudu wkomponować Egipcjanina w swoją ofensywę.

Barcelona jest natomiast opcją najmniej realną. Klub ma problem z budżetem i dysponuje już szeroką obsadą na prawej stronie, gdzie błyszczą Lamine Yamal i Raphinha. Transfer 33-letniego piłkarza z wysoką pensją wydaje się więc niemożliwy. Otoczenie Salaha przyznaje, że choć marzył o Barcelonie, teraz musi patrzeć bardziej pragmatycznie.

Mohamed Salah stoi przed kluczową decyzją dotyczącą przyszłości. Może postarać się o transfer do Realu lub Bayernu albo skorzystać z ofert z Arabii Saudyjskiej. Wszystko wskazuje na to, że jego czas w Liverpoolu dobiegł końca, a zimowe okno zapowiada się wyjątkowo gorąco. Jego kontrakt z The Reds wygasa w czerwcu 2027 roku, a serwis Transfermarkt wycenia go na 45 mln euro.

