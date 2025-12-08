Salah nie leci na hitowy mecz! Slot odsunął gwiazdę Liverpoolu

Salah odsunięty od gry. Nie zagra w hicie
Mohamed Salah uzewnętrznił się przy okazji ostatniego meczu z Leeds United. Gwiazdor Liverpoolu nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych, co wyraźnie go dotknęło. O swoim niezadowoleniu poinformował media, uderzając w klub oraz Arne Slota. Otwarcie przyznał, że jego relacje z menedżerem się załamały, a na Anfield ma wrogów, którzy chcą jego odejścia. W ostatnim czasie faktycznie stracił miejsce w wyjściowym składzie, a mecz z Leeds United był drugim, w którym nie wszedł nawet z ławki rezerwowych.
W klubie wyczekano do poniedziałku, aby podjąć decyzję w jego sprawie. Media spekulowały na temat potencjalnych konsekwencji, uwzględniając możliwe odsunięcie od drużyny. Tak ma się stać – Fabrice Hawkins ujawnił, że Slot nie uwzględnił Egipcjanina w kadrze na mecz z Interem Mediolan. Nie poleci wraz z Liverpoolem do Włoch i opuści hitową rywalizację w ramach Ligi Mistrzów.
To wspólna decyzja Slota oraz władz klubu. Przybliża oczywiście Salaha do transferu, o którym mówi się od miesięcy. Zimą mają na niego polować Saudyjczycy, którzy marzą o wzmocnieniu swojej ligi.
Salah przez lata był największą gwiazdą Liverpoolu. W tym sezonie obniżył loty, a posadzenie na ławce było dla zawodnika sygnałem, że został uznany odpowiedzialnym za fatalne wyniki zespołu.