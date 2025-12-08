Salah nie leci na hitowy mecz! Slot odsunął gwiazdę Liverpoolu

Liverpool ukarał Mohameda Salaha za jego nieprzychylną wypowiedź. Arne Slot nie uwzględnił go w kadrze na hitowy mecz Ligi Mistrzów z Interem Mediolan - ujawnił Fabrice Hawkins.

fot. PA Images Na zdjęciu: Mohamed Salah i Arne Slot

Salah odsunięty od gry. Nie zagra w hicie

Mohamed Salah uzewnętrznił się przy okazji ostatniego meczu z Leeds United. Gwiazdor Liverpoolu nie podniósł się nawet z ławki rezerwowych, co wyraźnie go dotknęło. O swoim niezadowoleniu poinformował media, uderzając w klub oraz Arne Slota. Otwarcie przyznał, że jego relacje z menedżerem się załamały, a na Anfield ma wrogów, którzy chcą jego odejścia. W ostatnim czasie faktycznie stracił miejsce w wyjściowym składzie, a mecz z Leeds United był drugim, w którym nie wszedł nawet z ławki rezerwowych.

W klubie wyczekano do poniedziałku, aby podjąć decyzję w jego sprawie. Media spekulowały na temat potencjalnych konsekwencji, uwzględniając możliwe odsunięcie od drużyny. Tak ma się stać – Fabrice Hawkins ujawnił, że Slot nie uwzględnił Egipcjanina w kadrze na mecz z Interem Mediolan. Nie poleci wraz z Liverpoolem do Włoch i opuści hitową rywalizację w ramach Ligi Mistrzów.

To wspólna decyzja Slota oraz władz klubu. Przybliża oczywiście Salaha do transferu, o którym mówi się od miesięcy. Zimą mają na niego polować Saudyjczycy, którzy marzą o wzmocnieniu swojej ligi.

🚨🔴 Exclusive Moahmed Salah out of Liverpool squad. He is not travelling to Italy for the game against Inter. Decision made by the board and Arne Slot pic.twitter.com/fFVm6ehxxw — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 8, 2025

Salah przez lata był największą gwiazdą Liverpoolu. W tym sezonie obniżył loty, a posadzenie na ławce było dla zawodnika sygnałem, że został uznany odpowiedzialnym za fatalne wyniki zespołu.