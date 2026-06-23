Radomiak znalazł następcę Capity. To 20-letni talent z Afryki

Alamy Na zdjęciu: Capita Capemba

Manu podpisał kontrakt z Radomiakiem Radom

Radomiak Radom o poprzednim sezonie będzie chciał szybko zapomnieć. Co prawda, skończyli rozgrywki na 10. miejscu w Ekstraklasie, ale w trakcie kampanii mieli aż czterech trenerów: Joao Henriques, Goncalo Feio, Kiko Ramirez oraz Bruno Baltazar. Na dodatek przed startem sezonu 2026/2027 ponownie zdecydowali się na zmianę szkoleniowca. Od teraz za wyniki odpowiadać będzie Tomasz Kaczmarek.

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Do tej pory Radomiak ogłosił tylko dwa transfery. Ekipę z Radomia wzmocnili Kacper Karasek oraz Fernando Goure. Niebawem klub powinien ogłosić kolejne wzmocnienie. Z informacji serwisu Weszło wynika, że kontrakt podpisał Manu, a dokładnie Emanuel Fernando Candimba Goncalves. To 20-letni Angolczyk, który w poprzednim sezonie grał w UD Santarem na poziomie 3. ligi portugalskiej.

Manu ma zastąpić w Radomiaku byłą gwiazdę – Capitę. Jego rodak zimą odszedł do MLS, podpisując umowę ze Sportingiem Kansas City. Co ciekawe, skrzydłowy bardzo przypomina starszego piłkarza, co podkreśla Szymon Janczyk. Podobnie jak była gwiazda Radomiaka jest bardzo szybki, potrafi osiągnąć prędkość 35 km/h podczas sprintu.

Manu w minionym sezonie rozegrał 24 mecze, w których strzelił 3 bramki i zanotował 3 asysty. Do obecnego zespołu był tylko wypożyczony z Estreli Amadora. Co ciekawe, podobnie jak Capita jest wychowankiem CD Primeiro de Agosto.